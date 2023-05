La Brúixola 22/05/23

Avui a 'La Brúixola' coneixem la història de la Tamara i el seu fill Jesús, que ha nascut a l'Hospital Clínic de Barcelona després de rebre el primer trasplantament d'úter d'un donant viu a Espanya. En un altre ordre de qüestions, entrem en la recta final de la campanya de les eleccions municipals i ho fem amb les darreres enquestes. La del CIS preveu una victòria del PSOE al conjunt d'Espanya i la del Periódico de Catalunya indica que Jaume Collboni, Xavier Trias i Ada Colau empatarien amb entre 10 i 12 regidors. Això sí, amb un lleuger avantatge del candidat del PSC. En la ronda d'entrevistes a alcaldes i alcaldables, avui posem el focus a les cocapitals del Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa. En clau econòmica, destaquem que la Generalitat demana al govern central més diners per finançar les millores d'infraestructures del cicle de l'aigua i que el Departament de Territori obrirà una convocatòria d'ajuts per valor de 161 milions d'euros per a la construcció d'habitatges de lloguer social. Com cada dilluns a 'La Brúixola' Alberto Gómez ens parla de comunicació política i Robert Calvo sobre salut mental.