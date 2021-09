Avui a La Brúixola hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb la Fundació Pasqual Maragall. A més, hem volgut saber què és el vot electrònic amb Ferran Reyes, una de les ments que hi ha darrere de la plataforma Vocdoni. I per últim, Lluïsa Moret, diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, ens explica el nou pla de barris per combatre les desigualtats.