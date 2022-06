La Brúixola 21/06/22

Avui hem parlat sobre les restriccions que alguns municipis fixen per a l'ús de material pirotècnic. Ho hem fet amb l'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, un municipi que habilitat una zona epsecífica i un horari concret per llançar petards. També hem volgut conèixer com la intel·ligència artíficial pot ajudar els estudiants a repassar els continguts acadèmics durant l'estiu. I per últim, hem abordat l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i com la malaltia neurodegenerativa afecta els més joves. Ho fem amb el doctor Ricardo Rojas, responsable de la unitat de patologia neuromuscular de l'hospital Sant Pau.