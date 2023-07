La Brúixola 17/07/23

Avui a La Brúixola destaquem la inversió que ha presentat SEAT de 300 milions d'euros que servirà, en part, per l'electrificació de la planta de Martorell. Per aquest motiu hem parlat amb Matias Carnero, president del comitè de l'empresa automobilística. En plana política, el govern de la Generalitat ha presentat un nou decret de règim lingüístic després que el TSJC avalés el 25% de castellà en tres centres més, i ha estat l'últim dia per presentar enquestes de cara les eleccions del 23 de juliol, amb la publicació de l'enquesta flash del CIS. Quan falten 5 dies per les eleccions, hem analitzat les mitges veritats que s'han dit durant la campanya amb en Xavier Tomàs. Finalment hem parlat dels problemes de salut mental que pateix el jovent, per tancar una temporada on hem volgut donar importància al benestar psicològic amb en Robert Calvo.