La Brúixola 12/09/23

Avui a "La Brúixola"... L'Assemblea ha confirmat que es presentarà a les pròximes eleccions catalanes si els partits independentistes no fan efectiu l'1 d'octubre. Per la seva banda, el president Pere Aragonès recorda que una declaració unilateral no serveix per a res. Per contra, Societat Civil Catalana ha cridat tots els ciutadans a manifestar-se en defensa de l'estat de dret el dia 8 d'octubre. Avui, analitzem tota l'actualitat política catalana amb la líder dels comuns,JéssicaAlbiach.

En plana econòmica, l'IPC se situa en el 2,5% i la inflació encadena dos mesos consecutius a l'alça. A més, segonsFACUA, el preu de l'oli d'oliva, que encara està disparat, pot arribar a variar fins a quatre euros el litre en funció del supermercat. En salut, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona de l'Hospital Trueta i l'Institut Català d'Investigació Química han unit forces per desenvolupar nous fàrmacs contra el càncer. I en educació, un 27% dels joves espanyol d'entre 25 i 34 anys pengen els estudis sense acabar l'ESO.

En l'espai que destinem a l'economia, analitzem la compra d'una part de les accions de Telefònica de Saudi Telecom Company amb el professor d'EAEBusinessSchool, JosepBertrán. En política internacional, el codirector i editor en cap d'El OrdenMundial,BlasMoreno, ens parla sobre la situació actual del conflicte entre Rússia i Ucraïna.