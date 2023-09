La Brúixola 11/09/23

Avui a "La Brúixola" ha girat al voltant de la manifestació independentista que ha organitzat l’ANC amb motiu de la Diada. Una jornada marcada per la investidura espanyola i la condició de l’amnistia que Junts i ERC han posat sobre la taula. Més enllà d’això, també hem viatjat fins a Montmeló, on es continuen investigant l’atropellament mortal de 4 joves per part d’un tren de la línia R3 de rodalies. Les 4 víctimes van creuar les vies per un pont no autoritzat. L’ajuntament d’aquesta localitat ha declarat tres dies de dol. I l’11 de setembre també ens ha deixat el concert inaugural d’un cor mixte a l’abadia de Montserrat, una fita històrica i sense precedents.