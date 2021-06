LES HISTÒRIES DE LA VIDA

La Brúixola 10/06/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola. Aquest dijous hem berenat amb l’exfutbolista Juan Carlos Unzué, que pateix ELA. Ens ha explicat com conviu amb la malaltia i com batalla per la recerca al voltant d’aquesta dolència. A més, en David Cervelló ha passat el cúter a l’actualitat de la setmana. Amb les diputades i els diputats del Parlament hem fet tertúlia política. I en Carles Lamelo ens ha portat fins la República Txeca en el marc de la ‘Setmana del turisme’ d’Onda Cero Catalunya.