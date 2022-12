La Brúixola 09/12/22

Avui a 'La Brúixola' Esquerra Republicana presenta esmenes per modificar el delicte de malversació. PSOE i Podem també han aprofitat la tramitació parlamentària per presentar esmenes per perseguir l'enriquiment il·lícit, reformar la malversació o desbloquejar la renovació del Tribunal Constitucional. En economia, els parlem de l'H2MED, la canonada submarina que transportarà hidrogen verd entre Portugal, Espanya i França i que costarà uns 2.500 milions d'euros, la meitat finançats per fons europeus. A més, avui el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa l'increment de freqüències a la línia de Barcelona - Vallès. En cultura, Jaume Mas ens porta cinc sèries policíaques i Marta Lozano ens proposa una agenda musical farcida de concerts.