La Brúixola 09/11/21

Avui hem parlat amb el secretari general adjunt de Foment del Treball, Salvador Guillermo, per analitzar el projecte de Pressupostos de la Generalitat que avui s'han presentat al Parlament. Més enllà de l'actualitat político-econòmica, també ens hem preguntat què és el Metaverso? I per respondre-ho hem trucat la Marta Fernández Ruiz, coordinadora del Grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC. I per acabar coneixerem la història de Fernando Domínguez, el primer pacient de covid que va sortir de la UCI. La seva experiència s'ha convertit en un curtmetratge dirigit per David Airob i José Bautista. Tant Fernando com David han passat per La Brúixola.