Avui hem parlat sobre la guia per tractar violències sexuals en l'àmbit educatiu. Ho fem amb Rubén Sánchez, subdirector de Prevenció i Sensibilització del Departament d'Igualtat i Feminismes. També hem tractat el càncer de mama en homes amb el doctor Ander Urruticoechea, oncòleg i vicepresident del Grup Espanyol d'Investigació en Càncer de Mama. I per últim, ens apropem al registre REDMO de donants de medul·la òssia, creada per la Fundació Josep Carreras a principis dels anys 90.