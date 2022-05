Avui hem volgut conèixer com funciona la comissió de secrets oficials i quina és la llei que regula la informació reservada de l'Estat. Ho hem fet amb Joan Ridao, professor de Dret de la Universitat de Barcelona. I com cada divendres, us proposem una novetat literària: 'Los guardianes del Prado' (Espasa), de Javier Alandes.