La Brúixola 05/12/22

Avui a 'La Brúixola' Pere Aragonès suma el suport de patronal i sindicats per tirar endavant els pressupostos. Tot i això, PSC i Junts no veuen viable una negociació immediata. També en política, la defensa dels líders d'Esquerra condemnats per l'1 d'octubre ha demanat al Tribunal Suprem apartar de la revisió dels indults el seu president, Carlos Lesmes. Durant el programa parlem de la situació que viuen les treballadores d'atenció domiciliària, que aquesta setmana fan tres dies de vaga i es mobilitzen per reclamar millors condicions laborals. I Mercabarna ha recuperat la normalitat després d'un bloqueig provocat per la vaga de treballadors del sector de la fruita i la verdura. Com cada dilluns, parlem sobre comunicació política amb Alberto Gómez i sobre salut mental amb Robert Calvo.