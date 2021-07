Així ho assegura l'últim informe de qualitat de l'aire de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. L’estudi revela que el descens històric de la pol·lució, associat a les restriccions per la Covid-19, va fer que al 2020 els nivells de diòxid de nitrogen se situessin per primera vegada per sota dels límits marcats per l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea.