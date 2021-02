LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

El Banc dels Aliments creix en donacions, però també en persones que sol·liciten la seva ajuda

El passat novembre es donava el tret de sortida a la campanya del ‘Gran recapte’ de la mà del Banc dels Aliments. Una iniciativa que té com a objectiu recollir tones l’aliments per tal d’ajudar a les famílies durant les setmanes de nadal i d’hivern. Parlem amb el director de l’Associació, Lluís Fatjó, per parlar sobre la situación del Banc dels Aliments un cop passada la campanya de Nadal.