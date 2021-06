L’ACTUALITAT A FONS

Antoni Trilla (Hospital Clínic): “Crec que és una bona opció obrir la vacunació a totes les franges d'edat”

El cap d'epidemilogia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, considera que és una possibilitat que es comenci a vacunar a tota la població independentment de la seva edat.Fins ara, la vacunació contra la Covid s’ha fet per franges d’edat, prioritzant als més grans de 80 i també a les persones de risc o treballadors essencials com el personal mèdic. Ara, però, està sobre la taula la possibilitat d’obrir-ho a totes les franges d’edat, com ja fan altres països com Itàlia, França o Alemanya.