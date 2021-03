L’ACTUALITAT A FONS

Anna Vilanova: “Cal treballar per evitar abusos sexuals i protocols per saber actuar en el món de l'esport”

Una setmana després del 8 de març la lluita per l'aiguat segueix sent un tema important. És per això que des de la Diputació de Barcelona ofereixen un curs de prevenció de violència en l'àmbit esportiu. Anna Vilanova, professora titular de Sociologia de l'Esport de l'INEFC Barcelona, ens explica els detalls del curs de prevenció.