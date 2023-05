Albiol: "He intentat no crear soroll innecessari"

Durant l'entrevista, el dirigent popular ha assegurat que han presentat "un projecte única i exclusivament de ciutat que ha permès aglutinar el suport de veïns que són socialistes, independentistes, de Podemos o que simplement no votaven". Segons Albiol, l'objectiu també era "no crear soroll innecessari" perquè, al seu parer, Badalona està instal·lada en la inestabilitat política des de fa anys. Després d'aconseguir una majoria absoluta amb 18 regidors, Albiol ha assegurat que ara cal "gestionar amb intel·ligència" aquest suport "espectacular". En aquest sentit, ha explicat que les seves prioritats seran "posar-se amb el tema de la seguretat, la neteja i també amb les instal·lacions esportives de la ciutat: "La majoria fan pena, alguns vestidors no tenen dutxes ni aigua corrent". Sobre el judici que té pendent per presumptes irregularitats en la instal·lació d'unes antenes, Albiol ha deixat clar que està "molt tranquil "i ha recordat que l'any 2012 ja el van jutjar per xenofòbia i "vaig guanyar". En relació amb l'anunci de Pedro Sánchez d'avançar les eleccions, el líder del PP a Badalona considera que es tracta d'un "exercici d'autodefensa" per evitar un motí intern al PSOE.