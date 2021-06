Alberto Chicote pretén que cuinar no sigui un malson per a ningú. Per això ens porta el llibre de receptes ‘Cocina de resistencia’ (Planeta), que completa amb el testimoni de diferents amics que l’ajuden a construir aquest relat culinari. Entre els entrants, els plats principals i les postres, Chicote aconsegueix que totes i tots tinguem ganes de posar-nos als fogons.