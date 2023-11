Aigua es vida, sobre les noves restriccions del govern contra la sequera: "No volen tocar l'economia"

En una entrevista a la Brúixola, el portaveu de l'entitat Aigua és Vida, Dante Maschio, ha lamentat que les restriccions als grans consumidors, com les indústries o el món agrícola, siguin les mateixes des de l'etapa d'excepcionalitat, la prèvia a la que ens trobem ara mateix. En aquest sentit, ha criticat que s'hagin dotat d'ajudes a l'agricultura però no se'ls ha exigit cap canvi cap a un model on es consumeixi menys aigua. Segons Maschio, tant el govern català com el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, han estat "poc valents per salvaguardar aquest bé".

Mesures de poc impacte

Maschio també s'ha referit a les noves restriccions anunciades per l'executiu, de manera que a l'àrea Ter Llobregat - gairebé 6 milions de persones - es passa de consumir 230 litres a 210 litres d'aigua per persona i dia als municipis d'aquest sistema. El portaveu d'Aigua és Vida ha explicat que el 80% d'aquests municipis ja estan per sota d'aquests límits: "El marge de reducció és baix, on hi ha marge és en els grans consumidors que tenen una concessió pròpia atorgada per l'ACA i que no s'ha tocat". També ha alertat que, com que el govern "no vol tocar l'economia", els plats trencats els pagaran els ciutadans, ja que preveu "una pujada de la tarifa de l'aigua".

Reclamar responsabilitats polítiques

Per a Maschio, la classe política no està a l'alçada ja que està "fent tard" perquè moltes d'aquestes mesures s'haurien d'haver aplicat molt abans. En aquest sentit, també ha apuntat que podrien demanar responsabilitats polítiques al govern però també a Junts i PSC per impulsar un ajornament en les sancions per als municipis que no han complert les restriccions.

El debat de les dessaladores

El representant d'Aigua és Vida ha reconegut que les dessaladores ens ajudat a postergar la situació d'emergència a Catalunya per la sequera però també ha advertit d'un "tecno optimisme". En aquest sentit, ha recordat que aquestes infraestructutres tenen un alt cost energètic i també ha recordat que la regeneració d'aigua havia de servir, sobretot, per mantenir la quantitat i la qualitat de les masses d'aigua, com els rius.