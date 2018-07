La compañía afirma que la causa es la 'no renovación' del contrato comercial con la Junta, el Ayuntamiento subraya que es 'una faena'

El aeropuerto de Villanubla se queda sin vuelos internacionales después del anuncio de Ryanair de cancelar los vuelos de conexión con Londres y Bruselas a partir del 3 de marzo. El motivo, según la compañía irlandesa, que la Junta de Castilla y León ha decidido no renovar el contrato comercial que hasta ahora estaba en vigor. La noticia ha caído como un 'jarro de agua fría' en el Ayuntamiento de Valladolid, que considera 'poco acertada' la decisión de la Junta de suprimir el contrato comercial que mantenía con la aerolínea. Su concejala de Turismo, Mercedes Cantalapiedra, habla de 'faena' y critica que se deje al Ayuntamiento 'tirado y casi sin aviso'. Por su parte, el consejero de economía de la Junta, Tomás Villanueva, defiende en Onda Cero que 'la empresa debe ser la que se replantee su futuro' si no puede sobrevivir sin ayudas públicas, que no podían ser eternas teniendo en cuenta el momento económico.