La subida de los carburantes ahoga a taxistas

El mundo del transporte está en una situación crítica por la desorbitada subida de los combustibles. Los taxistas calculan un sobrecoste de hasta el 40 por ciento al mes. En Más de Uno Valladolid, el presidente de los taxistas de Valladolid, Alberto Romo ha apuntado que de media se gastaban 500 euros en carburantes, se ha elevado hasta los 900 euros.

Lo que no se ha notado es una disminución en el número de viajeros que optan por este transporte, porque la subida del gasóleo no repercute en las tarifas que no dependen del sector sino que es el Ayuntamiento quien las fija. "A la persona que eche combustible también le cuesta el mismo dinero y ven en la opción del taxi una alternativa barata para bajar al centro", matizó.

"El taxi está soportando como el resto, el tema es los kilómetros que hacemos en vacío para ir a buscar gente", apuntilló