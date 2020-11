Sergio González se juega el puesto el domingo ante el Athletic

El Real Valladolid se mantiene como último clasificado en La Liga Santander, tras la derrota de este fin de semana el conjunto pucelano suma ya tres empates y cinco derrotas. Ante este escenario, la permanencia del entrenador, Sergio González depende del resultado en el próximo partido contra el Athletic de Bilbao.

El jefe de deportes en El Norte de Castilla, Eloy de la Pisa asegura que de producirse algún cambio será tras el partido de este domingo. “Si llevas ocho partidos jugando muy mal, lo normal es que cuando te lo juegas no puedas dar la talla. Hay que tomar una decisión cuanto antes”, afirmó en Más de Uno Valladolid.

También se ha mostrado expectante el periodista en el Diario de Valladolid El Mundo, Arturo Alvarado quien señala que Sergio “tiene un crédito que se ha ganado con un ascenso y dos permanencias”.

Asimismo, el periodista en el Día de Valladolid Manuel Belver se ha mostrado convencido de que esta semana no se va a tomar ninguna decisión y asegura que el equipo mantiene la confianza en el proyecto de Sergio González. “Esto es fútbol, si no se gana hay que hacer algún cambio y lo más sencillo es hacer un relevo en el banquillo y destituir al entrenador”. Insiste Belver en que “los proyectos tienen que empezar y acabar con la misma persona” pero si este domingo el Valladolid no gana, “la destitución es un hecho”.