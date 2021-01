Rosell descarta un confinamiento como el de marzo y apuesta por medidas más restrictivas

El coronavirus sigue desbocado en Castilla y León, hoy se han notificado 1.600 contagios y 18 muertes. También se dispara la incidencia acumulada hasta los 614,74 casos en la última semana, que supone un crecimiento del 5,6 por ciento en las últimas 24 horas y no parece que vaya a frenar de manera “inmediata” ha reconocido en La Brújula de Castilla y León, el secretario del Comité de expertos Covid-19 en la Comunidad, Ignacio Rosell.

Nuevas restricciones

Si no se consigue doblegar la curva en los próximos días, ha avanzado el secretario del Comité de Expertos no se descarta adoptar medidas más restrictivas y ha señalado que, si la incidencia roza los mil casos la situación “no será sostenible y habrá que tomar medidas más drásticas pero no como en marzo. Es la medida a la que no queremos llegar”.

No ha escondido Rosell su preocupación ante el aumento vertiginoso de casos. “Empezamos a hablar más de doblar la curva, la recta porque es impresionante”, insistió.

Cepa británica

Sobre el impacto de la cepa británica en esta tercera ola, no descarta Rosell que pueda haber influido en el incremento de contagios. “Se están estudiando unos posibles casos pero todavía no tenemos capacidad de ver datos de incidencia a nivel nacional para ver el impacto de esta cepa británica, que aunque esté presente o no estamos en invierno en una época fría, donde los contactos se producen en entornos cerrados y es un factor muy importante”

Toque de queda a las 20.00h

También ha sido contundente con la decisión de la Junta de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas y la falta de consenso entre las administraciones para tomar medidas. "Nos apena que existan estos desencuentros políticos, porque acaban repercutiendo a que haya desafección a las medidas y en que al final empeore la salud de la población esa es nuestra preocupación. Nos apetece dar un puñetazo en la mesa, cada uno tiene su trabajo y el trabajo de los políticos es entenderse. Entiéndanse por favor.”