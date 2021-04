Resignación por el cierre del interior de la hostelería

Los hosteleros de Peñafiel afrontan con "resignación, impotencia y rabia" el primer día con el interior de bares y restaurantes cerrado, al superar el municipio la tasa de incidencia acumulada a 14 días de 150 casos por 100.000 habitantes. Situación en la que se encuentran también desde este martes Olmedo y Laguna de Duero y en la que ya estaba la capital vallisoletana, Aldeamayor de San Martín, La Cistérniga.

En Más de Uno Valladolid, el responsable del Mesón el Corralillo y de Café Torero y vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Peñafiel ha desvinculado que el incremento de casos esté directamente relacionado con la actividad hostelero

En el otro lado de la balanza se encuentran aquellos municipios que abren desde hoy el consumo en el interior como Tudela de Duero. Uno de esos establecimientos es el Mesón Casa Pedro que durante los últimos 14 dias solo ha podido atender en la terraza. Su responsable, Roberto Muñoz ha lamentado que se ponga el foco en el sector y ha añadido que "no es normal dejar con terrazas una zona y otras no. El que no tenga terraza ya verás, los que tenemos vamos salvando si está preparada".