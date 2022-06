Puente dice que “no será gran cantidad económica” la devolución de las multas por el plan de tráfico anulado

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, estimó que las devoluciones de las sanciones impuestas por la nueva regulación del tráfico que deberá reintegrar a los afectados “no será gran cantidad económica” porque las medidas adoptadas “o habían tenido una incidencia grave”, ya que recordó que solo se multaba a quienes sobrepasaban la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora e invadían el carril bici y el de bus, además de la dirección prohibida en la calle Cánovas del Castillo.

"No puedo hacer una valoración porque he conocido la sentencia un minuto antes de salir aquí y necesito leerla y hablar con la asesoría jurídica y ver cuál es el alcance de la sentencia, no puedo hacer hoy una valoración y pido disculpas", ha subrayado.

Puente se refería así a la notificación esta mañana por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que declaró nulo el decreto del Ayuntamiento que estableció una nueva regulación del tráfico con la peatonalización de varias calles del centro y la habilitación de carriles bici y carriles bus-taxi.