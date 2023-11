Puente se autodescarta como candidato a la alcaldía en 2027

'Son, probablemente, mis últimas palabras como concejal de este ayuntamiento'. Con esta intervención, el nuevo ministro de Transportes, Oscar Puente, ha cerrado la puerta a la posibilidad de ser candidato a la alcaldía por el PSOE en 2027. Parafraseando a Joaquín Sabina, ha afirmado que 'en el lugar donde fuiste feliz no debes volver', para explicar después que ahora 'me debo a España' y a la nueva tarea adquirida en el ejecutivo de Pedro Sánchez. Bromeaba al afirmar que 'me han degradado a Ministro' después de ser alcalde de Valladolid, diciendo incluso al actual regidor, a Jesús Julio Carnero, que se cambiaría sin dudar con él puesto porque 'ser alcalde de mi ciudad es lo que siempre quise ser'. Por último le desea mucha suerte al actual equipo de gobierno y les ofrece su colaboración.

Ana Redondo se ha despedido como concejal del Ayuntamiento de Valladolid. "Mi ciudad ha sido para mí un lugar en el que ir y volver constantemente. Valladolid es parte de mí y estos ocho años en la Concejalía de Cultura y Turismo han sido los más felices de mi vida", ha aseverado Redondo en una breve intervención en el Pleno en el que ha dejado su acta tras haber sido nombrada ministra de Igualdad en el Gobierno de coalición PSOE-Sumar. Redondo se ha definido como "una servidora pública", tanto en su etapa en la Universidad de Valladolid, como en las Cortes de Castilla y León o en el Consistorio vallisoletano, y ha confesado que deja su cargo en el Ayuntamiento "con emoción" y convencida de que parte de ella queda en la institución municipal. De cara al futuro, afirma que trabajará también por Valladolid y ha señalado que 'mi puerta está abierta para los que quieran'.

A los dos ministros les han lanzado también un mensaje el alcalde, Jesús Julio Carnero, quien le ha pedido que también ejerzan de interlocutores de la ciudad con otros ministerios en asuntos como la llega de Inobat o Swich Mobility.