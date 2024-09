Cuidar la 'patata': la importancia de la salud cardiovascular

En el marco del Día Mundial del Corazón, celebrado el 29 de septiembre, el Hospital Universitario Río Hortega ha estado realizando pruebas a lo largo de la mañana de este lunes a todos aquellos que han querido acercarse a conocer el estado de su salud cardiaca.

Con esta actividad se ha pretendido reforzar la necesidad de "mantener esa salud cardiovascular con medidas higiénico-dietéticas adecuadas", así lo ha explicado en Más de Uno Valladolid, la enfermera de Rehabilitación Cardiovascular, Ana Martín quien ha insistido en la importancia de dejar de fumar, mantener una alimentación saludable y en el deporte como claves para prevenir el riesgo de padecer problemas en el corazón.

"Todos sabemos que debemos comer adecuadamente, es decir, más legumbre, pescado azul, menos grasas menos fritos vale yo creo que es algo que todos sabemos hacer ejercicio de manera moderada diariamente andar una hora ritmo fuerte hacer cualquier otro ejercicio, natación, hacer algo de fuerza es importante", ha subrayado.

La iniciativa ha tenido muy buena acogida tanto por los pacientes que estaban en el hospital como por todas las personas que se han acercado hasta el centro sanitario. "Quiero mirarme 'la patata' que tengo aquí acabo de venir del endocrino que me ha dicho que tengo que comer verdura que no me gusta y tengo que andar mucho y tengo que cuidarme que tengo muchos años ya", ha relatado uno de los señores que esperaba en la cola para las pruebas.

Las enfermedades cardiovasculares causan en Castilla y León 181,5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. El 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares son prevenibles con hábitos de vida saludables.