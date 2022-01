Un alumno especial se cuela en la Facultad de Medicina

La Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid recibió ayer la visita de un nuevo alumno. Ni más ni menos que una cigüeña. No es la primera vez que estos animales recorren los pasillos de la universidad sobre todo en los últimos tiempos, en los que las ventanas están abiertas con más frecuencia para ventilar y evitar los contagios por coronavirus en las aulas.

Las imágenes del animal se han hecho virales en las redes sociales después de que una alumna lo colgara en diferentes plataformas y toda la comunidad educativa se ha hecho eco del suceso en Twitter donde los comentarios son de lo más gracioso.

Fue la responsable del servicio de limpieza, María Belén Sánchez la encargada de atraparla. "Se caen del tejado, no saben remontar, no es la primera vez. Les voy diciendo tranquila tranquila, las arrincono en una esquina porque quieren remontar y no pueden". En otras ocasiones, son los servicios de rescate del Ayuntamiento de Valladolid o del ejecutivo autonómico los encargados de evacuar al animal.