Sidonie, Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, Mueveloreina, Tito Ramírez, The Levitants, The Grooves, Trepàt y Rayo completan el cartel de Palencia Sonora

Sidonie, Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, Mueveloreina, Tito Ramírez, The Levitants, The Grooves, Trepàt y Rayo complentan el cartel de Palencia Sonora / Sidonie

El festival Palencia Sonora, que se celebrará en la capital palentina los días 11, 12, 13 y 14 de junio, ha anunciado nuevas incorporaciones para el cartel de su décimo séptima edición. Esta cita ineludible para los amantes del pop-rock independiente nacional ha sumado a su cartel los nombres de Sidonie, Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, Mueveloreina, Tito Ramírez, The Levitants, The Grooves, Trepàt y Rayo.

Con estas incorporaciones, son ya veinticuatro los grupos y artistas invitados al festival de música pop-rock independiente, cuya nómina se completa con los alemanes Digitalism, León Benavente, Fuel Fandango, Carolina Durante, La Bien Querida, Los Punsetes, Rodrigo Cuevas, Ladilla Rusa, Baiuca, Los Estanques, TéCanela, Los Mejillones Tigre, Blanco Palamera, Ortiga, Chaqueta de Chándal y Perapertú y a los que próximamente se añadirán algunas sorpresas y los Djs invitados para amenizar el festival.

La banda barcelonesa de música pop, rock y psicodelia formada por Álex Pi, Marc Ros y Jesús Senra -actualmente inmersa en la grabación de sus nuevos temas, que llevarán el sello de Sony Music- lidera los anuncios presentados por el festival. Sidonie, uno de los grupos más importantes del panorama indie español y con una trayectoria de más de 20 años, regresará a Palencia con el aval de sus trece trabajos discográficos publicados hasta la

fecha y con temas tan icónicos en la historia de la música independiente nacional como ‘Fascinado’, ‘Costa azul’, ‘El incendio’ o ‘Carreteras infinitas’.

La psicodelia ‘kinkirock’ recalará en el festival palentino de la mano de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. La banda sevillana, grupo revelación del 2019 heredero del rock andaluz, presentará un proyecto que ha resucitado el sonido del kinki del rock andaluz, con tintes de la psicodelia, los referentes milenial y la descarga garajera. Dandy Piranha (voz), Bacca (guitarra), Gringo (guitarra), Papi Pachuli (batería), Soni (bajo) y Von Máscara (teclado y sintetizador) y su ‘kinkidelia’, el estilo bajo el cual se ampara su primer disco homónimo de título ‘Derby Motoreta's Burrito Kachimba’ (El Segell, 2019), que presentarán en el escenario.

Una propuesta que busca otros espacios aledaños al rap, a la electrónica y a lo urbano y que ellos mismos denominan ‘música electrapical’ (electrónica, trap, y tropical). Estas son las señas de identidad de Mueveloreina, un dúo originario de Valencia (actualmente establecido en Barcelona) compuesto por Karma Cereza (Carmen Sirera) y Joaco (Joaquín Fuksbrauner). Con una estética muy cuidada, un sonido pegadizo y ecléctico y unas letras con contenidos líricos, punzantes y críticos con los males de la sociedad, Mueveloreina traerá su directo tras lanzar su primer LP, ‘Carne’, de doce nuevas canciones que conforman su obra más “introspectiva”.

Otro de los grupos que hoy ha avanzado la organización es Tito Ramírez, uno de los artistas más singulares de los últimos años de la escena rhythm and blues nacional. El público bailará al son de su primer álbum, ‘The Kink of Mambo’. En este trabajo de doce canciones el músico trae de vuelta los ritmos de mediados del siglo XX, pero desde su renovación. Tal como lo anuncia su nombre, el mambo es el género protagonista, pero también rescata el chachachá, el soul, el R&B o el rock and roll de la época con la intención de crear un boogaloo para bailar.

Desde Valladolid llegarán Sergio (voz y guitarra), Dani (batería) y Juan (sintetizadores y coros) componentes de The Levitants, cuya propuesta musical oscura y vertiginosa redefine los fundamentos del dark-rock llevándolo a "una nueva dimensión" con una propuesta "inédita" debido a su formato por la ausencia de un elemento como el bajo. La banda de rock presentará en Palencia su primer trabajo discográfico, 'Enola', que publicaron el pasado septiembre y con el que están girando por todo el país. “El grupo emergente más poderoso de 2019”, según ‘La ciudad sumergida’, nos sorprenderán con canciones demoledoras cargas de profundidad existencial. La tanda de confirmaciones se completa con The Grooves, Trepàt y Rayo. La banda de rock electrónico -inmersa en la grabación de su segundo LP, que verá la luz este 2020- nos asombrarán a ritmo de discorock electrónico y descarado junto a la elegancia de una sección de vientos y sintetizadores envolventes. Su autenticidad y su originalidad en estilo, su calidad musical y su puesta en escena son las señas de identidad de este nuevo proyecto liderado por mujeres.

Desde Granada llegará la fusión del rock con estilos como el pop y el flamenco de Trepàt, una banda integrada por Juan Luis Torné (voz y guitarra), Miriam Cabritilla Mágica (guitarra), Patricia Pasquau (bajo), Rocío Jurado Palomares (batería) y Mari Carmen García (teclado, oboe y percusión). Cierra la nómina de bandas las madrileños Rayo, que presentarán su disco debut, ‘Jungla’, bajo un estilo que podría definirse como ‘dream pop-noise rock’: bajos persistentes, guitarras disonantes, baterías poderosas, contrarrestadas por líneas melódicas de voz.

La cita con algunas de las mejores bandas e intérpretes del panorama musical español alternativo arrancará el jueves 11 de junio, día en el que tendrá lugar el concierto de bienvenida (gratuito y abierto al público), que precederá a dos intensas jornadas, los días 12 y 13, en el Parque del Sotillo —escenario de las actuaciones principales— y en diversas calles de la ciudad. El domingo 14 y como colofón, el festival ofrecerá varios conciertos matinales de despedida también abiertos al público. Los abonos, a un precio de 50 euros, se pueden adquirir en los puntos físicos habituales (Universonoro, en la calle San Juan de Dios de Palencia, y Jimmy Jazz, en la calle Cardenal Almaraz), así como en la página web del festival www.palenciasonora.com y en la plataforma www.notikumi.com. Asimismo, están a la venta los abonos VIP, que permitirán a los espectadores ver ambos escenarios desde una zona elevada y disfrutar de un área de descanso, con barra, descuentos en consumiciones y diversas ventajas. Su importe es de 70 euros.

El Parque del Sotillo de la capital palentina volverá a ser el escenario principal de esta cita que, en su pasada edición, contó con el respaldo de más de 13.000 personas. El emblemático espacio verde de la ciudad acogerá los conciertos más destacados del festival (durante las jornadas de los días 12 y 13 de junio) y, además, acondicionará un área de su extensión como zona de acampada, a la que se podrá acceder de forma gratuita con los abonos general o por días. Palencia Sonora cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia, San Miguel, Producciones Mano Negra y la Universidad de Valladolid.