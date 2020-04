Revilla: "“La propuesta del PSOE para que el Ayuntamiento cree bonos al consumidor del comercio local es populista y demagógica"

“La propuesta del PSOE para que el Ayuntamiento cree bonos al consumidor del comercio local es populista y demagógica”, así de tajante se ha manifestado el portavoz del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital Urbano Revilla, tras conocer la idea lanzada por el grupo socialista. Según el portavoz naranja, “la medida no se ajusta a la realidad de la sociedad palentina que lo que está demandando en estos momentos es material de protección para poder acudir a sus puestos de trabajo y no bonos para la compra de alimentos. Es lamentable que la Sr. Miriam Andrés utilice torticeramente la crisis sanitaria del covid-19 para generar una falsa inseguridad alimentaria que no existe.”

Revilla ha recordado que el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales está haciendo una excelente labor en cuanto a la ayuda a domicilio, la teleasistencia y la distribución de las becas de comedor escolar, no quedando ninguna solicitud sin atender. También, a través de la Agencia de Desarrollo Local, se está colaborando con la iniciativa de Palencia de Compras, que los propios comerciantes locales han puesto en marcha y con mucho éxito.

En palabras del concejal naranja “desde ciudadanos lamentamos profundamente este patinazo de la portavoz del grupo socialista, que no se corresponde con la lealtad institucional que mi grupo y mi portavoz Inés Arrimadas está teniendo en el Congreso con el Gobierno de la nación.”

Por otro lado, las declaraciones de la portavoz de Ganemos, Sonia Ordóñez, “son a todas luces populistas”, ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, pues carecen de estudio económico previo que defina de dónde se van a extraer dichas cantidades y no se ajustan a la realidad empresarial pues hacen un reparto indiscriminado de fondos sin valorar la situación económica de cada caso particular.

En opinión del portavoz de Ciudadanos, tanto el PSOE como el Grupo Ganemos, deberían preocuparse de dos aspectos fundamentales, en primer lugar, “solicitar a sus propios partidos que están en el Gobierno de España que garanticen el suministro de material de protección”, y en segundo lugar, “presionarles para garantizar que las transferencias de capital del Estado a las entidades locales no se vean reducidas a causa de la merma de ingresos por la paralización de la economía y que el superávit de las liquidaciones presupuestarias se pueda utilizar para hacer frente a los gastos derivados por el Covid-19”