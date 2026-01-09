El PSOE pide la eliminación urgente de la expresión “minusválidos” de los servicios de la Estación de Autobuses

El PSOE de Palencia ha pedido la eliminación urgente de la expresión “minusválidos” de los servicios de la Estación de Autobuses de la capital con el fin de adaptar el lenguaje a la realidad actual y la terminología internacional.

Desde el PSOE se recuerda que este término ya fue suprimido de la Constitución Española el 17 de Febrero de 2024, tras ser aprobada la reforma por el Congreso de los Diputados el 18 de Enero de ese mismo año.

Los socialistas consideran que dos años después de la entrada en vigor de la nueva terminología, la Junta de Castilla y León ya ha tenido tiempo suficiente como para corregirla y no utilizar esta expresión que, hoy en día, denigra a las personas que padecen algún tipo de discapacidad.

Los más sangrante, considera el PSOE, es que la Estación fue reinaugurada por el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el 4 de Marzo de 2024, es decir, cuando ya se contaba con la aprobación por parte de la Cámara Baja de la reforma del artículo 49 de la Carta Magna.

Por todo ello, los socialistas insisten en que esta terminología ofensiva no puede permanecer ni un día más en unos aseos públicos de un edificio ubicado en Palencia y por el que diariamente pasan cientos de personas de la más diversa procedencia.