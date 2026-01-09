La Policía Nacional detiene a una mujer por utilizar a su hijo menor de edad para el ejercicio de la mendicidad

En la mañana del día de ayer, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de una mujer de 35 años a la que se la imputa un delito contra los derechos y deberes familiares.

Los hechos presuntamente delictivos que se le imputan, ocurrieron a mediados de pasado mes de diciembre, cuando agentes de la Policía Local, ya de madrugada, a requerimiento de los empleados de un hotel, identificaron a una mujer que estaba solicitando dinero a los clientes del mismo para desplazarse en taxi a un pueblo de la provincia de Palencia, utilizando como reclamo a un bebé de 16 meses que le acompañaba y que supuestamente necesitaba medicamentos. A pesar de haber recaudado una determinada cantidad de dinero, la misma permanecía alojada en el hotel con un hombre.

Los agentes de Policía Local, ante la situación descrita y observando la situación de abandono del menor, optaron por poner preventivamente a disposición de un centro de menores al niño, y dar cuenta a la Policía Nacional de lo allí observado.

Posteriormente, tras investigaciones realizadas por el grupo de UFAM de la Comisaria de Policía Nacional, se pudo saber que al menor, al ser sometido a una revisión medica para determinar su estado de salud, le había detectado una intoxicación por cocaína, tal vez accidental cuanto estaba al cuidado de su madre, la cual es consumidora habitual de este tipo de sustancia estupefaciente.

Ayer mismo, se acabó de instruir el correspondiente atestado policial, que incluyó la toma de declaración a testigos, la aportación de informes medios y sociales, siendo oída en declaración la mujer por los hechos que se le imputan en presencia de su abogado, pasando a disposición judicial en la mañana del día de hoy, siendo puesta en libertad con cargos.

El menor continua bajo la protección de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.