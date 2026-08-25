La Policía Nacional esclarece dos robos con fuerza en Palencia con la detención de un hombre y de una mujer

El primero de los hechos tuvo lugar durante la mañana del 17 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados a un establecimiento situado en la zona del parque Isla Dos Aguas, tras recibirse aviso de un posible robo. A su llegada, los agentes comprobaron que una de las puertas traseras del establecimiento había sido abierta y que del interior habían sido sustraídos aproximadamente 500 euros, procedentes de la caja y de las propinas. Tras recabar información sobre las características de la presunta autora, los agentes iniciaron las gestiones necesarias para su localización. Poco después, durante las labores de prevención y patrulla que se estaban realizando en la ciudad, localizaron a una mujer cuyas características coincidían con las facilitadas, procediendo a su detención como presunta autora de un delito de robo con fuerza.

En relación con este primer hecho, en el transcurso de la intervención fueron recuperados diversos efectos vinculados al robo cometido en el establecimiento, entre ellos un reloj de alta gama valorado en aproximadamente 5.000 euros, que fue reconocido por su propietario y posteriormente entregado a su propietario. El segundo hecho tuvo lugar sobre las 14:00 horas del 23 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados a la zona de Camino de Torrecilla, tras recibirse aviso de que un varón había accedido al recinto de la terraza de una vivienda. Según las primeras actuaciones, el presunto autor había accedido a la terraza, delimitada por un vallado, y había cogido una maleta y una bolsa que contenía prendas de trabajo. Al ser sorprendido por la moradora, el individuo abandonó rápidamente el lugar llevándose consigo la bolsa, después de haber forzado la puerta de acceso a la terraza. Los agentes recibieron información sobre la dirección de huida y, con la colaboración de un testigo, localizaron al sospechoso oculto en un terreno próximo al lugar de los hechos. El varón portaba en ese momento la bolsa sustraída, que contenía diversas prendas de trabajo, posteriormente reconocidas y entregadas a su legítima propietaria. Una vez reconocido por la víctima como la persona que había accedido al recinto de la vivienda, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial.