La Policía Nacional detiene a dos personas por un robo con fuerza en una guardería municipal de Palencia

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza cometido en una guardería municipal situada en la calle Tejedores de Palencia. La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos a las 09:47 horas del día 21 de agosto, cuando responsables municipales alertaron del robo cometido en las instalaciones. Varias dotaciones policiales se desplazaron hasta el lugar, donde agentes de Policía Nacional, en colaboración con Policía Científica, realizaron la correspondiente inspección ocular. Durante la inspección ocular y las primeras gestiones de investigación, los agentes establecieron una posible relación entre varios fragmentos de cobre intervenidos por la Policía Local dos días antes y el material sustraído en la guardería.

Entre los efectos sustraídos figuraban grifería de fregaderos y lavabos, puertas metálicas, estanterías, electrodomésticos y diversos elementos de la cocina, además de aproximadamente 40 metros de tubería de cobre. Los autores también ocasionaron numerosos daños en puertas, cuadros eléctricos, techos, paredes y otras instalaciones del inmueble. Las gestiones realizadas por los agentes llevaron a los investigadores hasta un establecimiento de compraventa de chatarra ubicado en la calle Pisuerga de Palencia, donde comprobaron que parte de los efectos sustraídos había sido entregada los días 19 y 20 de agosto. Tras revisar la documentación de las operaciones de compraventa, los agentes localizaron varias transacciones que se correspondían con material procedente de la guardería, por lo que intervinieron los efectos y recabaron los correspondientes albaranes. La actuación policial permitió establecer una línea de investigación sobre la posible participación de los ahora detenidos, mientras los agentes continuaban las gestiones encaminadas a su localización. Finalmente, a las 14:00 horas del mismo día 21 de agosto, los agentes localizaron a los dos investigados en el interior de la guardería municipal situada en la calle Tejedores, donde fueron sorprendidos in fraganti. Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras una actuación policial que permitió vincularlos con los efectos sustraídos, recuperar parte del material y esclarecer los hechos pocas horas después de tener conocimiento del robo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.