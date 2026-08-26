‘La plaza de toros, plaza de todos’

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a la diputada de Cultura, Carolina Valbuena y el diputado de Turismo, Francisco Pérez, ha presentado esta tarde en el Palacio Provincial la nueva identidad corporativa de la Plaza de Toros ‘Campos Góticos’. El acto ha congregado a una amplia representación del mundo taurino y de la sociedad palentina, entre los que se encontraban toreros, ganaderos, empresarios, aficionados y representantes institucionales de la provincia.

Esta renovación gráfica marca el punto de partida del programa conmemorativo del medio siglo de vida del coso provincial. Más allá de la efeméride histórica, la nueva identidad visual busca reivindicar el valor presente y proyectar el futuro de este edificio emblemático —propiedad de la institución provincial—, afianzándolo como un espacio vivo de encuentro ciudadano, cultural y artístico.

Durante su intervención, Armisén ha puesto en valor la trascendencia cultural del recinto y la vigencia de la fiesta: “Nuestra Plaza de Toros es la plaza de todos; un espacio vivo que forma parte indiscutible de la historia, el patrimonio y el orgullo de Palencia”. Asimismo, la presidenta ha subrayado que “la tauromaquia encarna una forma de entender la vida, de enfrentarse a ella y de mirar al miedo cara a cara. En el ruedo reconocemos y valoramos la propia vida”.

CINCUENTA AÑOS DE HISTORIA Y UNA MIRADA AL FUTURO. Inaugurada el 2 de septiembre de 1976 tras una proeza constructiva de apenas cien días, la Plaza de Toros ‘Campos Góticos’ se ha consolidado a lo largo de cinco décadas como un pilar fundamental de la identidad palentina.

La nueva imagen articula tradición y contemporaneidad a través de una tipografía de fuerte impacto visual y un símbolo central inspirado en la morfología de la montera clásica. Construida a partir de formas esféricas que evocan el imaginario taurino, el diseño remite a la célebre cita del maestro Rafael de Paula sobre el talento que Dios reparte en forma de ‘bolitas’.

La propuesta se completa con una paleta cromática en tonos tabaco, ocre y oro, y lemas como ‘Plaza de toros, plaza de todos’, ‘50 años por montera’ o ‘La de los 100 días y 50 años’.

EL SÍMBOLO: LA MONTERA REINTERPRETADA. Esta renovación visual coincide con el plan de modernización e infraestructuras ejecutado en el inmueble para la temporada 2026. Las actuaciones han abarcado la puesta a punto de los tendidos, la renovación integral de la enfermería y la mejora de la accesibilidad y señalización, garantizando los máximos estándares de seguridad para los profesionales y el confort del público. “La nueva identidad nace con un trazo sólido y contemporáneo para actuar como un verdadero puente entre nuestro pasado y el prometedor futuro de este coso”, ha concluido Armisén.

De este modo, el 50 aniversario proyecta la Plaza de Toros de Palencia como un espacio abierto a la cultura, los espectáculos y la emoción compartida.

CARTELES DE LA FERIA Y ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL. La música en el patio de cuadrillas y los tendidos tendrá un acentuado protagonismo provincial durante toda la

feria, contando cada tarde con el acompañamiento de distintas agrupaciones musicales de Palencia:

· Sábado, 29 de agosto: Corrida de toros Goyesca con reses de El Capea y Carmen Lorenzo para los matadores Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Amenizará la tarde la Banda de Guardo (Agrupación Musical de Guardo, AMGu), compuesta por entre 45 y 50 músicos.

· Domingo, 30 de agosto: Corrida de rejones con toros de María Guiomar Cortés de Moura para los caballeros Sergio Galán, Diego Ventura y Sebastián Fernández. El marco musical correrá a cargo de los 35 integrantes de la Banda de Carrión (Asociación Cultural Musical Santa María del Camino de Carrión de los Condes).

· Lunes, 31 de agosto: Clase práctica con reses de Domecq Núñez para los alumnos Guillermo Herrero (ET Palencia), Toni Marín (ET Murcia ‘El Toreo’), Pedro Caminero (ET Salamanca), Martín Mendoza (ET Camas, Sevilla), Joao Maria Rodrigues (ET Moita) y Óscar Campos (ET Yiyo, Madrid). Contará nuevamente con la actuación de la Banda de Carrión.

· Martes, 1 de septiembre: Corrida de toros con astados de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Talavante y Tomás Rufo. La música estará interpretada por la Banda de Villamuriel (Asociación Cultural Banda de Música Villamuriel de Cerrato), formación integrada por entre 35 y 45 músicos.

· Miércoles, 2 de septiembre: Corrida de toros con ejemplares de Juan Manuel Criado para José María Manzanares, Roca Rey y Marco Pérez. El broche musical de la feria lo pondrá de nuevo la Banda de Villamuriel.