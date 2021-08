La Plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas recoge alegaciones contra la instalación de macrogranjas porcinas

La Plataforma Pisoraca y Comarca Vivas está recogiendo alegaciones contra la nueva solicitud que la empresa Decamed Trading ha presentado en todos los ayuntamientos afectados por el megaproyecto que pretende dar cabida a más de 110.000 cerdos en un territorio con un radio de 20 kilómetros a la redonda. Para ello la plataforma ha elaborado unas alegaciones que están siendo distribuidas a través de las redes sociales, repartiendo de manera física por todos los pueblos de la comarca y además han colocado una mesa informativa en el mercado semanal de Herrera de Pisuerga para así poder distribuir mejor las alegaciones entre los vecinos y visitantes de la zona. La plataforma estima que va a conseguir registrar más de 1.000 alegaciones de cada uno de los municipios.

La empresa Decamed Trading en los últimos meses ha registrado una solicitud en cada uno de los pueblos donde presentó los proyectos de macrogranjas, en la que pide que le autoricen el USO EXCEPCIONAL DE SUELO RÚSTICO, la autorización ambiental integrada y licencia urbanística. En las alegaciones presentadas se señala que la instalación es de uso industrial, sin ningún parecido con una instalación ganadera tradicional ni en diseño ni en funcionamiento.

En el comunicado enviado a los medios de comunicación “también se remarca en las alegaciones que No existe interés público, no solo por la nula creación de empleo, sino por el perjuicio seguro para los negocios que actualmente existen en la zona (turismo, ganadería extensiva, apicultura…) de los que viven los habitantes de la zona, que han expresado en repetidas ocasiones su rechazo a estos proyectos. También se recuerda que España ha pagado multas a la Unión Europea por el mal estado de las aguas y las emisiones de amoniaco, siendo la ganadería industrial uno de los principales responsables de ambas contaminaciones. Y uno de los puntos más importantes es que No se garantiza que el suministro autónomo de agua sea posible. Una de las condiciones que exige el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para otorgar el uso excepcional en suelo rústico es “Que se resuelve la dotación de los servicios que precise el uso solicitado…” (art. 308.1b), a lo que el proyecto responde con un lacónico: “Se realizará un sondeo en la parcela de emplazamiento para el suministro de agua” y una estimación del consumo de 19.236 m3/año,(recogido del proyecto de Payo de Ojeda) dato que considerando que sea correcto, multiplica por 6 lo que consumen los habitantes de todo el municipio de Payo de Ojeda.

No existe garantía alguna de que eso sea posible. Estas explotaciones industriales además ahondarían en la problemática que ya tiene la zona con el agua, habiendo tenido que profundizar varios municipios su captaciones de agua de boca por escasez en los últimos años e incluso unos cuantos han necesitado de abastecimiento con cisternas en varias ocasiones. El año pasado la Plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas consiguió presentar más de 10.000 alegaciones contra todos los proyectos presentados por la empresa Decamed Trading, unas alegaciones a las que no se ha dado respuesta, ni a las particulares ni tampoco a las que presentaron los propios Ayuntamientos de los municipios afectados.

Da la casualidad que la Junta de Castilla y León hace pocos meses ha hecho una modificación respecto a cómo se les deben presentar alegaciones dificultando un poco más los trámites de su presentación. A esto hay que sumarle que algunos de los organismos que prestaban ese servicio de registro único han dejado de prestarle”.

Desde la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas creen que estos cambios obedecen a evitar recibir un gran número de alegaciones ante la gran cantidad de proyectos industriales (macrogranjas, eólicos, fotovoltaicas) que se están presentando en Castilla y León, cercenando la capacidad de defensa a las personas que vivimos en las zonas rurales.