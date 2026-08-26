La Laguna de la Nava recupera su ave más amenazada, el carricerín cejudo

El carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) ha vuelto a la Laguna de La Nava. El equipo de Fundación Global Nature capturó el 24 de agosto el primer ejemplar de la temporada en la estación de anillamiento de Cantarranas, en Fuentes de Nava (Palencia), y el 26 de agosto anilló dos más. Son tres aves en dos jornadas de trabajo, dos adultos y un joven, y las primeras de esta especie registradas allí en cuatro años. “Regresa el agua, vuelven las aves. Así funciona un humedal”, resume David Miguélez, técnico de humedales de Global Nature.

Una parada en un viaje de miles de kilómetros

El carricerín cejudo recorre cada año 6.000 kilómetros entre sus áreas de reproducción en el norte de Europa y sus zonas de invernada en África occidental. Durante ese trayecto necesita una red de humedales donde detenerse para descansar y alimentarse, y La Nava es históricamente uno de ellos.

La Laguna de la Nava de Fuentes está incluida en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional y constituye uno de los principales ejemplos españoles de recuperación de un antiguo complejo lagunar. Su restauración comenzó a principios de los años noventa, después de que la antigua laguna, conocida como el Mar de Campos, fuera completamente desecada en 1968.

Un ejemplar de cejudo puede permanecer varios días en la laguna alimentándose y acumulando reservas antes de continuar viaje, normalmente de noche. Tras varias noches de vuelo necesitará de nuevo otro humedal en buenas condiciones donde recuperar energía. Por eso, para una especie migratoria resulta esencial disponer de una sucesión de lugares adecuados a lo largo de toda la ruta.

Ese funcionamiento en red es precisamente el enfoque de LIFE AWOM (Aquatic Warblers on the Move), un proyecto internacional en el que trabaja Global Nature para conocer mejor los movimientos del carricerín cejudo y conservar y restaurar los humedales que necesita durante su migración entre Europa y África.

Una campaña compleja

Las capturas llegan en una temporada especialmente difícil para La Nava. El incendio del 12 de agosto afectó a unas 30 hectáreas del humedal y destruyó nueve de las doce redes de seguimiento del carricerín cejudo. Cantarranas quedó fuera de la zona quemada y ha permitido mantener activa la campaña.

La previsión es que en 2027 se recupere por completo la regulación habitual del agua y puedan retomarse los seguimientos históricos con normalidad. "La vegetación palustre se recuperará y podremos volver a utilizar las mismas ubicaciones y reponer el dispositivo completo de seguimiento", señala Miguélez.