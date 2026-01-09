La Junta licita las obras del Polígono Industrial La Gijona en Villamuriel de Cerrato con una inversión de 19,3 millones de euros

La Junta de Castilla y León publica hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado la licitación de las obras del Polígono Industrial ‘La Gijona’ en el municipio palentino de Villamuriel de Cerrato.

La Consejería de Economía y Hacienda desarrolla, a través de y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), esta infraestructura industrial estratégica que tiene como objetivo reforzar la capacidad de acogida de actividades empresariales y logísticas en el entorno del área funcional de Palencia.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 19.290.480 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de 20 meses. SOMACYL asumirá la promoción, ejecución y gestión de la infraestructura, participando posteriormente en su conservación a través de una entidad pública específica.

Un nuevo enclave industrial estratégico

El desarrollo del Polígono de ‘La Gijona’ generará más de 1,14 millones de metros cuadrados de superficie neta destinada a uso industrial, con una edificabilidad asignada superior a los 718.000 metros cuadrados, distribuida en parcelas de distintos tamaños que permitirán una implantación flexible de empresas de diferentes sectores. Asimismo,

el planeamiento reserva suelo para espacios libres públicos, equipamientos y viario, garantizando una ordenación equilibrada y funcional del nuevo polígono

La actuación tiene su origen en la aprobación en el BOCYL del Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) del Polígono Industrial “La Gijona”, aprobado mediante la Orden MAV/948/2025, de 20 de agosto. Este instrumento ha permitido delimitar un nuevo sector industrial de 147,3 hectáreas, situado entre el polígono existente y la carretera CL-631. El nuevo ámbito, anteriormente clasificado como suelo rústico, pasa a tener la condición de suelo urbanizable de uso industrial, ampliando de manera notable la oferta de terrenos disponibles para la implantación de actividades productivas y logísticas en la zona.

Ubicación y conexión con grandes infraestructuras

Los terrenos objeto de desarrollo se encuentran directamente vinculados al corredor de infraestructuras norte-sur, definido por la línea ferroviaria y la autovía A-67/P-11, lo que confiere al polígono una posición estratégica para la implantación de actividades logísticas e intermodales.

La ordenación prevé una banda este-oeste destinada preferentemente a actividades productivas y a la implantación de grandes industrias con elevadas necesidades de superficie y volumen edificado.

Descripción de las obras de urbanización

Las actuaciones previstas incluyen la ejecución de una nueva red viaria, con calles principales y secundarias, que se conectarán eficazmente con el nudo P-11/A-67/PP-4105 mediante dos glorietas. Estos enlaces facilitarán tanto el acceso a la nueva área industrial como la conexión con las instalaciones de Renault España situadas al norte de la carretera PP-4105.

El proyecto contempla la parcelación del suelo en lotes industriales de distintas dimensiones, con un diseño flexible que permitirá acoger empresas de sectores como la logística, la manufactura o las energías renovables.

De forma paralela, se ejecutarán todas las redes de servicios necesarias para el correcto funcionamiento del polígono, incluyendo abastecimiento de agua potable, red separativa de saneamiento y drenaje de aguas pluviales, suministro eléctrico y alumbrado público con criterios de eficiencia energética, así como infraestructuras de telecomunicaciones preparadas para tecnologías de última generación, como fibra óptica y 5G.

Principales magnitudes del proyecto

Entre las principales magnitudes de la actuación destacan más de 105.000 metros cúbicos de desmonte de tierras; más de 450.000 metros cúbicos de formación de terraplenes; la ejecución de subbases de zahorra artificial; pavimentos de hormigón en aceras y aparcamientos; la colocación de más de 13 kilómetros de bordillo prefabricado; el extendido de más de 36.000 toneladas de mezclas bituminosas en caliente y la instalación de 254 báculos de alumbrado público con luminarias LED.

Programa de Suelo Industrial de Castilla y León

El desarrollo del Polígono Industrial “La Gijona” se enmarca en el Programa de Suelo Industrial que la Junta de Castilla y León desarrolla a través de SOMACYL por encargo de la Consejería de Economía y Hacienda.

Actualmente, la Comunidad impulsa 14 enclaves industriales que suman una superficie aproximada de 14 millones de metros cuadrados y una inversión estimada superior a los 250 millones de euros. Entre las actuaciones ya finalizadas se encuentran el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (Soria) y la ampliación del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (León).

Asimismo, se encuentran en ejecución los polígonos industriales “Zamora Norte” en Monfarracinos (Zamora), “Los Hitales” en Bernuy de Porreros (Segovia) y la ampliación del Parque Tecnológico de León. En los próximos meses está previsto el inicio de nuevas actuaciones en Melgar de Fernamental (Burgos), Abades (Segovia) y Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Con este proyecto, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con el desarrollo industrial, la creación de empleo y el equilibrio territorial, dotando a la provincia de Palencia de infraestructuras competitivas y adaptadas a las necesidades actuales del tejido productivo.