La Junta invierte más de 3,4 millones de euros en la renovación y mejora del equipamiento clínico y tecnológico del Caupa

La Junta de Castilla y León continúa con su plan de mejora y modernización de los servicios sanitarios con una inversión de más de 3,4 millones de euros destinada a la renovación y mejora del equipamiento clínico y tecnológico del Complejo Asistencial Universitario de Palencia (Caupa).

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia ha tramitado la adquisición de quince nuevos equipos para el Hospital Río Carrión y el Hospital San Telmo que incorporan tecnología de última generación, que permiten mejorar el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías.

Sistema de cirugía robótica asistida

La mayor inversión, con más de 1,6 millones de euros, permitirá introducir la cirugía robótica asistida en el Caupa. El uso de este sistema, cuya adjudicación se ha producido en los últimos días, facilita la realización de intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad, ofreciendo facilidades en la sutura, disección y libertad de movimientos. El equipo está compuesto por una consola quirúrgica, un conjunto de brazos robóticos, una torre de visión y un simulador.

Con esta adquisición, se cubren las necesidades quirúrgicas de muchas especialidades, principalmente de Urología (próstata, riñón y vejiga), Ginecología (oncología y benigna) y de Cirugía General (colorrectal, gastroesofágica, hepatobiliar, obesidad y pared abdominal).

Las ventajas para el paciente de este sistema de cirugía robótica asistida son una reducción del tiempo de recuperación, un menor nivel de reintervenciones y una mejora en la rehabilitación post hospitalaria, al ser actuaciones más precisas y menos invasoras. Esta incorporación incluye un plan formativo del personal para conseguir el adecuado manejo por parte del equipo humano.

El objetivo de la Junta con la incorporación de este equipo en el Caupa es mejorar significativamente la calidad asistencial prestada a los usuarios del sistema público de salud en la provincia de Palencia.

Otras adquisiciones

Una de las inversiones más importantes, con 119.994 euros, ha permitido la adquisición de un equipo de ecografía por técnica de FibroScan para la unidad de Aparato Digestivo y el servicio de Medicina Interna del Caupa, ofreciendo una importante mejora en la calidad asistencial. Permite el diagnóstico y seguimiento de enfermedades hepáticas mediante una técnica no invasiva, que no supone ninguna molestia para el paciente y que no requiere ingreso hospitalario.

A esta compra, se suman la instalación de un nuevo sistema de esterilización en autoclave para el servicio de Medicina Preventiva, adjudicado por 79.739 euros; dos ecógrafos para las consultas de Oftalmología en el Hospital San Telmo, por 99.220 euros; un respirador portátil para la Unidad de Cuidados Intensivos, al que se han destinado 16.555 euros; y un monitor de bioimpedancia para Nefrología, con un coste de 10.769 euros.

Digestivo y Anatomía Patológica son los servicios del Caupa que van a recibir la mayor inversión para la renovación de su equipamiento en el presente ejercicio presupuestario. En el caso de Anatomía Patológica, la Junta ha adjudicado la adquisición de un micrótomo por 42.350 euros y se está licitando la compra de un escáner de alta tecnología por 296.450 euros.

En el servicio de Digestivo se va a proceder además a la renovación de las lavadoras utilizadas para la realización de técnicas endoscópicas, lo que supone una inversión de más de 257.000 euros.

Asimismo, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia está tramitando otros 17 expedientes de contratación para la adquisición de nuevos equipos durante este año, entre los que destaca la importante mejora en el equipamiento quirúrgico para el servicio de Traumatología, con la compra de una torre de artroscopia por 110.110 euros; una mesa quirúrgica, a la que se van a destinar 53.301 euros; y dos motores quirúrgicos, por 45.000 euros.