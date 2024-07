CCOO denuncia que en plena ola de calor las plantas de hospitalización del CAUPA superan los 30º de temperatura

En una nota de prensa enviada por CCOO a los medios de comunicación se afirma que "el calor excesivo en los centros de trabajo, supone un riesgo real y directo para las personas trabajadoras. La exposición a temperaturas extremas puede causar golpe de calor, lipotimia, taquicardia y en situaciones más graves puede llegar a ser mortal. Sobradamente es conocida la problemática que surge todos los años en torno al riesgo por estrés térmico y los problemas que se producen en los centros de trabajo, especialmente en algunas plantas del CAUPA cuando aparecen las olas de calor. A lo largo de los últimos años y cada vez con más intensidad profesionales, usuarios y pacientes se ven sometidos a situaciones de estrés térmico al superar en varios centros de la provincia, los 25 º establecidos por la normativa para trabajos ligeros y los 27º para trabajos sedentarios de oficina".

CCOO asegura que "especialmente en las plantas de hospitalización del edificio destinado a maternidad del Centro Asistencial de Palencia, la temperatura supera los 30º. Las personas que se encuentran trabajando y los usuarios de este centro se exponen a un calor insoportable. El edificio no cuenta con un sistema de climatización en su totalidad y la potencia de luz es insuficiente para poder instalar sistemas de climatización portátil".

Aseguran que "los usuarios se traen ventiladores de sus casas para poder sobrellevar el excesivo calor y los profesionales incluso se tienen que comprar sus propios sistemas de climatización para poder trabajar en unas condiciones térmicas adecuadas. Esta situación no es nueva, ni exclusiva de este centro, reseñar de entre otros la situación que se produce también en el centro de salud de Jardinillos, el centro de salud de Venta de Baños y la que sufre el personal de Administración en varios departamentos como por ejemplo consultas y lista de espera quirúrgica, entre otros".

Desde CCOO llevan años denunciando la falta de previsión y protección tanto a personas trabajadoras como usuarias y exigiendo que se implementen medidas que proporcionen un ambiente térmico adecuado en los centros de trabajo. Esta situación deriva del incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos laborales y en concreto del artículo 7 “Condiciones ambientales” del RD 486/1997 Por ello exigimos a la Gerencia Regional de Salud que trabaje activamente para eliminar el riesgo térmico y que priorice las actuaciones para que esta situación no se vuelva a producir. "Nos parece inadmisible que no se hayan tomado aún las medidas oportunas para solventar un problema que surge año tras año. Tanto la plantilla de profesionales como usuarios del CAUPA no pueden estar a la espera de la finalización del nuevo hospital, ni de las reformas del actual para acabar con esta situación".