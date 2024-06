El PP califica como "tiempo perdido, falta de proyecto de ciudad y poca iniciativa” el primer año de Miriam Andrés en la alcaldía

Cumplido el primer año de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Palencia el portavoz popular, Víctor Torres, ha asegurado que ha sido un año perdido para Palencia, un año sin iniciativa y que el Equipo de Gobierno ha demostrado que no tiene un “proyecto de ciudad”.

Aseguran que no son críticas del Partido Popular, sino que la propia hoja de ruta del PSOE así lo demuestra.

Sobre las propuestas con las que se presentaron a las elecciones del 28 de mayo de 2023, desde el Grupo Popular aseguran que a fecha de hoy no se conoce “absolutamente nada” y no se ha llevado a cabo ninguna idea nueva durante este primer año de mandato.

“No hemos visto ningún avance del programa destinado a los jóvenes, el plan “QuedaT”, un Plan municipal de empleo propio, un plan Palencia en colaboración con el Campus Universitario de Valladolid del que no se conoce nada; generar una bolsa de vivienda en alquiler del que no han hecho nada; un plan municipal de accesibilidad del que no conocemos nada; un centro de formación profesional municipal, del que no se sabe nada; de la creación de un centro de negocios nada; tampoco del plan estratégico de cultura, de la oficina de atención al mayor, absolutamente nada”, ha remarcado Torres.

Sobre la inversión en instalaciones deportivas y la integración del Patronato Municipal de Deportes, el portavoz popular Víctor Torres, asegura que no se conoce nada y que no han sido capaces de “cumplir con lo que exigían desde la oposición”.

Los populares aseguran que además de no hacer “nada de nada” tampoco han conseguido los apoyos suficientes para hacer uno de sus proyectos, la playa fluvial de Palencia.

Un programa electoral del PSOE que, según han recordado los populares, ha estado desaparecido de su página web durante más de un año y justo la semana pasada se ha vuelto a incluir en el portal.

Acerca del acuerdo de gobernanza con Vamos Palencia, aseguran que no se conoce ningún avance sobre la creación de la oficina de atracción de inversiones, y tampoco del sistema de atracción de fondos públicos.

“Prometieron negro sobre blanco que antes del 30 de octubre de 2023 iban a presentar en el pleno municipal un sistema de agitación de trámites empresariales y licencias, y del clúster sociosanitario únicamente conocemos lo tratado en una reunión de presentación”, denuncian.

Sobre el balance que el Equipo de Gobierno del PSOE ha hecho recientemente, los populares aseguran que lo más importante que han planteado como proyecto de ciudad, “son los proyectos ya iniciados por el Partido Popular en la pasada legislatura”, como el edificio de Villandrando, los entornos de la Alcoholera en el Barrio de Pan y Guindas, la reforma de la Calle Mayor Antigua o las obras de los itinerarios patronales.

“Hemos visto a un Equipo de Gobierno que se ha dedicado más a atacar al Partido Popular, a hacer oposición a la oposición, a atacar a colectivos de la sociedad civil, a la espera interminable para tener una reunión de trabajo con un ministro de su mismo partido, el Ministro de Transporte Óscar Puente, que a trabajar para solucionar los problemas de la ciudad y de atraer empresas y frenar el cierre de comercios locales”.

Liquidación del presupuesto Ayuntamiento

Por otra parte, con respecto a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento los populares aseguran estar “atónitos” después de escuchar al concejal de hacienda y a la alcaldesa hablar de “herencia recibida” ante los medios de comunicación.

Desde el PP recuerdan al PSOE que la liquidación de un año electoral corresponde a quien finaliza el curso presupuestario, por lo tanto, al Equipo de Gobierno formado tras las elecciones municipales del pasado año.

Además, desde el PP recuerdan que cuando fueron Equipo de Gobierno de Palencia hace 13 años se encontraron las arcas municipales con menos 450.000 euros y además con unas sentencias urbanísticas por valor de 12 millones de euros que se terminaron de pagar la pasada legislatura.

Sin embargo, destacan que cuando el PSOE entró al consistorio se encontró 2,6 millones de remanente de tesorería y 19 millones de fondos líquidos.

“Si el presupuesto que estaba no era el que ellos consideraban más apropiado podían haber apostado por aprobar un nuevo presupuesto hasta final de año o haber hecho cuántas modificaciones presupuestarias quisiesen para gestionar la ciudad”, destacan los populares.

El Grupo Municipal del Partido Popular asegura que no son responsables de que el Equipo de Gobierno de Miriam Andrés “no sepa contener el gasto público y no sepa gestionar las arcas municipales”.

Al PP le “llama la atención que casualmente el único año con liquidación en negativo sea cuando han entrado ellos, el PSOE, a gobernar”. Ha puesto de ejemplo el último mandato, “en 2019 la liquidación presentó un superávit de 3,02 millones de euros, en 2020 de 3,79 millones, en 2021 de 3,36 y en 2022 de 2,6 millones. Esto son datos”, aseguró el portavoz popular.

Al mismo tiempo consideran “inaudito y contradictorio” que el PSOE asegure que el Ayuntamiento “no tiene dinero” cuando el pasado mes de marzo presentaron un contrato para la adquisición de nuevas luces de navidad por valor de 600.000 euros. “¿Para eso sí hay dinero?”, ha preguntado Torres.

Además, los populares destacan que haciendo una comparativa entre el año 2023 y 2024 “las retribuciones básicas de los órganos de gobierno del Ayuntamiento han aumentado en 141.000 euros y, también, el gasto del personal eventual en cien mil euros. Multipliquen estas cifras por cuatro años”, ha remarcado el portavoz popular.