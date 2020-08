800 personas acuden a la concentración de la Plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas en Aguilar de Campoo

La plataforma convoca una concentración en Aguilar de Campoo donde acuden más de 800 vecinos del pueblo y de otras localidades para mostrar su descontento porque en el pleno de Ayuntamiento celebrado el 7 de agosto no salió adelante una propuesta de creación de ordenanza de vertido de purines.

Ayer domingo a la 12 del mediodía, más de 800 personas acudieron a la concentración convocada por la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas en Aguilar de Campoo para que todos los vecinos de la localidad y municipios adyacentes pudieran mostrar el gran descontento que sienten con el equipo de gobierno del ayuntamiento ante la negativa de éste a crear una ordenanza de vertido de purines.

En la concentración se recogieron aproximadamente 350 firmas más contra este proyecto productivo que tiene muy poco que ver con los modelos sostenibles que desde la Unión Europea quieren que se implante en todos los países miembros debido al alto grado de contaminación tanto de la atmósfera como de las aguas subterráneas en territorio europeo y de las que hace apenas unas semanas España recibió un tirón de orejas que se traducirá en un futuro muy próximo, en cuantiosas sanciones si no consigue poner en marcha modelos productivos que sean sostenibles con el medio ambiente.

Los miembros de la plataforma leyeron un comunicado, donde manifestaban cuales eran las contrapartidas del escaso 1,3 puestos de trabajo que se va a crear por granja. Esas contrapartidas, debidamente contrastadas por la experiencia de este tipo de industria en otras comunidades autónomas donde llevan años conviviendo con las macro granjas, engloban la contaminación del suelo, de las aguas, de la atmósfera, zoonosis, prohibición del uso de agua tanto para comer, para cocinar o para los usos de aseo diario, mal olor, plagas de ratas, residuos provenientes del uso indiscriminado de antibióticos, pérdida de población, pérdida de turismo, cierre paulatino de las empresas en las que su actividad dependa de la presencia de personas en el territorio…etc.

En el comunicado que se ha leído, los miembros de la plataforma comentaban que no podían entender como la Junta de Castilla y León defiende este tipo de proyectos cuando el Tribunal Supremo la está obligando a elaborar planes para reducir emisiones nocivas en la región, tras media década de excusas administrativas. Afirman que tampoco se puede entender cómo la Diputación de Palencia en un pleno el 25 de junio dan apoyo a los Objetivos de Desarrollo en la Agenda de 2030 que defiende un medio ambiente saludable, una producción y gestión sostenible, el cuidado del agua.

También comentaban los miembros de la plataforma en el comunicado que no entendían como el secretario de Asaja, D. José Antonio Turrado, sostiene que es el mercado quien demanda, que es un gran negocio y que no podemos dejar escapar este tren. Está demostrado que en las poblaciones donde se han instaurado este tipo de industria fabril la gran parte de los negocios existentes a los pocos años se han visto obligadas a cerrar debido a la pérdida de población que la instalación de estas macrogranjas ha provocado, ya que nadie quiere vivir, venir de vacaciones o simplemente hacer turismo en un lugar donde no se puede usar el agua ni siquiera para lavar los platos.

Este año la Junta de Castilla y León ha lanzado una nueva campaña de publicidad para promocionar el turismo de esta comunidad con el eslogan “CyL INSPIRA” Una campaña de publicidad muy oportuna con los nuevos aromas que desde la Junta quieren que sean la seña de identidad de esta comarca. Los miembros de la plataforma se inspiraron en esta campaña para preguntarse ¿cómo es posible que el consejero de Cultura y Turismo, D. Javier Ortega, pueda exaltar las maravillas de esta tierra y a la vez callar ante estos proyectos? ¿Quién va a venir a visitar el románico, a pasear por el Canal, a disfrutar del paisaje? si los olores que vamos a “Inspirar” son nocivos para la salud. Desde la plataforma también se preguntan ¿Negocio para quién y a costa de qué?.