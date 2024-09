Sin bus para subir al Aeropuerto: León suma 13 años sin servicio público que una la ciudad con los vuelos desde La Virgen del Camino

El aumento de turistas este verano ha sido notable, como refleja el crecimiento de visitas que ha registrado la Catedral de León.

Y algunos de los que pasaron por la seo leonesa es muy probable que llegaran a León en avión. Pero lo que es casi 100% seguro es que no bajaron de la pista de la Virgen del Camino en autobús. No hay línea que cubra la distancia que separa a la capital con el aeropuerto, sin hablar ya de los municipios del alfoz. Hay que remontarse a febrero de 2011, cuando se creo el servicio pero se retiró poco tiempo después por falta de uso.

Cierto es que los vuelos casi diarios a Barcelona, el de Palma de Mallorca y los veraniegos aumentan el tráfico en la Virgen del Camino, pero no es suficiente (o no lo parece) para retomar la iniciativa. Toca tirar de vehículo particular o taxi, un servicio que desde donde estamos, en Padre Isla, puede costar entre 14 y 16 euros, dependiendo de la hora y el día.

La ausencia de este servicio molesta a la Plataforma Mas Vuelos León. Pedro Álvarez es su portavoz, y asegura que «ayudaría en gran medida a que la dinámica del aeropuerto fuera a más».

Las incidencias vividas este verano fueron señaladas por el colectivo. Algunos trayectos tuvieron que cubrirse en bus, como el de Málaga, por fallos en las aeronaves, añadiéndose problemas con vuelos de Cultural y Ponferradina.

Una demanda de los últimos años es crear en León la terminal de Mercancías. Llaman al Consorcio del Aeropuerto de León a estar atentos porque ya se perdieron oportunidades anteriormente, como la del aparcamiento que finalmente se fue a Teruel