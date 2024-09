El PP de Ávila expulsa al alcalde de Vita por cantar una canción con letra pederasta

El PP de Ávila ha expulsado del grupo municipal al alcalde de la pequeña localidad abulense de Vita, de 79 habitantes, Antonio Martín, que en las pasadas fiestas de San Bartolo del pueblo cantó sobre un escenario una canción en la que se llevaba a una niña a la cama, motivo por el que Podemos y PSOE han pedido su cese inmediato.

En un comunicado difundido a través de la red social "X", el PP abulense señala que Martín, que no es afiliado de esta formación, abandonará el grupo municipal de los populares tras protagonizar unos "hechos inadmisibles", al tiempo que expresa su "compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores".

Martín concurrió por el PP en las últimas elecciones municipales en este municipio, del que ya fue alcalde por Vox entre 2019 y 2023, lo que hizo que Vita fuera la primera localidad de la provincia gobernada por esta formación.

"Apología de la pederastia y la violación"

Tras trascender su actitud durante la verbena que el pasado 25 de agosto cerraba las fiestas locales, tanto el PSOE como Podemos han exigido su cese, al entender que este regidor ha hecho "apología de la pederastia y de la violación".

En una retahíla que se iba repitiendo y para la que reclamó la complicidad de los asistentes, el alcalde de Vita cantó, micrófono en mano: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a la camita, la subí la faldita y la bajé la braguita".

Este estribillo fue rematado con otro final, dando saltos sobre el escenario: "La eché el primer caliqueño (...); la eché el segundo caliqueño (...) y el tercero ya no hay quien lo eche... ya no queda leche... ya no queda leche".

Tras hacerse público lo sucedido, el primero en reaccionar fue el portavoz nacional de Podemos y coordinador de esta formación en Castilla y León, Pablo Fernández, que además de calificar de "garrulo" al alcalde, le acusó de hacer "apología de la pederastia y la violación".

Además de solicitar su cese "fulminante" al PP, Fernández tachó de "intolerable que representantes públicos tengan este tipo de comportamientos".

Juventud tacha de repugnante esta actitud

A partir de ese momento, se sucedió una catarata de reacciones entre las que figuró la del PSOE, exigiendo la "expulsión inmediata" del alcalde protagonista de ese "nauseabundo vídeo", ya que "la apología de la pederastia no es libertad de expresión".

Por su parte, la ministra de Juventud, Sira Rego, consideró "repugnante" esta actitud, al tiempo que anunció que el Gobierno estudiará "todas las medidas posibles". "Tolerancia cero a la cultura de la violación. Tolerancia cero a las violencias contra la infancia", recalcó Rego.

Entre las reacciones también figura la de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien pidió a Núñez Feijóo la expulsión "inmediata" de Antonio Martín, después de señalar: Me ha dado ganas de vomitar y me ha puesto los pelos de punta. Esto es cultura de la violación y no se puede tolerar".