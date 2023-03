La UNED de Valdepeñas nos propone hablar de Ciencia y Arte

Serán 5 las citas que llevarán a hablar de química, matemáticas, gastronomía, botánica y medicina, en relación con el arte. Para ello se contará con diversos ponentes, del grupo docente de la UNED. En la primera conferencia estará Pedro Jesús Sánchez Muñoz Doctor en CC. Químicas. Licenciado en CC. Químicas. Director y Profesor Tutor del Centro Asociado, con el que hemos hablado. Además le acompañará Pedro Jesús Jaramillo Santos Profesor Tutor Grado Historia del Arte. Licenciado en Historia. Socio ORISOS, y juntos hablarán de “Los pigmentos y el color: la química en el arte”. a Esta conferencias seguirán:

- Jueves, 30 de marzo: “Las matemáticas escondidas en las obras de arte”. El ponente, Miguel Parrilla Orellana es docente y Graduado en Ingeniería geomática y topográfica.

- Jueves, 13 de abril: “El arte y la gastronomía: hábitos nutricionales en la historia”, con Eva María Jesús Morales, Profesora Tutora del Centro Asociado. Licenciada en Geografía e Historia y Graduada en Historia del Arte. Socia ORISOS.

- Jueves, 20 de abril: “La botánica en el arte: las plantas como manifestación artística e iconografía”. El ponente, Pedro Jesús Jaramillo Santos, es Profesor Tutor Grado Historia del Arte y Licenciado en Historia. Socio ORISOS.

- Jueves, 27 de abril: “La medicina reflejada en el arte”, que estará a cargo de Rafael Peláez Cabrera, Licenciado en Medicina. Especialista en cirugía. Cirujano del Hospital de Valdepeñas y Licenciado en Historia por la UNED.

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:30 horas en el salón de actos del Centro Asociado a la UNED 'Lorenzo Luzuriaga', de Valdepeñas. Estas charlas no tendrán presencia On Line, serán presenciales, y matricularse es gratuito. Las inscripciones no son obligatorias, pero ayudarán a no exceder el aforo. Se pueden realizar en el propio centro o en la web: https://extension.uned.es/actividad/idactividad/29513