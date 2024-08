Juan José Guardia Polaino, Medalla de las Letras 'Juan Alcaide'

Juan José (68 años) vive la poesía. No escribe por vocación ni por devoción sino por un ansia vital, una necesidad de soltar el lastre que le provoca la vida actual. Es un poeta descontento con las muchas oportunidades que dejamos escapar. Para una persona llena de inquietudes, como es Guardia Polaino, la vacuidad de una sociedad que, teniendo oportunidad de todo, no hace ni aprovecha nada es una ofensa a la inteligencia y al sentido común. La realidad le ahoga y los versos se convierten en la espita por la que libera presión. Él no lo ha elegido, la poesía le ha elegido a él y acepta el reto en cada obra. Ahora está ultimando tres libros, precisamente uno de ellos dedicado a Juan Alcaide.

El próximo 6 de septiembre, en el Acto Institucional de Las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas, recibirá este símbolo que confirma que sus versos no han caído en el olvido; que su labor no ha pasado desapercibida. Miembro del Grupo Artístico Literario 'El Trascacho', de la Orden Literaria 'Francisco de Quevedo, de Grupo 'Oretania'... Juan José está donde se le requiere para hacer lo que mejor sabe hacer, lo que le hace feliz y lo que le sale de dentro, rimar la vida en el arte mayor de hacerlo desde el corazón.

Hoy no le he entrevistado por el reconocimiento que va a recibir, le he entrevistado como un amigo al que admiro por hacer lo que ama, aunque en ocasiones cause sinsabores. Esta no es una de esas ocasiones.