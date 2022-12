El sector industrial se concentra en Toledo para exigir al Gobierno de España participación en la futura Ley de Industria

Esta mañana en Toledo la Federación de Industria de Comisiones Obreras CLM ha hecho entrega al delegado del Gobierno de España en la región, Francisco Tierraseca, de las firmas recogidas en la región para reclamar al Gobierno de España que saque adelante, de inmediato, el Pacto de Estado por la Industria al que se comprometió y una nueva Ley de Industria en la que participen las organizaciones sindicales.

Antes de la reunión, en la Plaza de Zocodover delegados y delegadas de Industria se han concentrado para respaldar la reivindicación, que se ha reproducido a la vez ante las delegaciones del Gobierno del resto de comunidades autónomas, para entregar en total más de 50.000 firmas de trabajadores y trabajadoras de la industria en todo el país.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO CLM, Ángel León, y el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, han atendido a los medios de comunicación en la concentración de protesta para explicar que no es de recibo que una ley clave para el futuro del modelo productivo del país y su economía se vaya a hacer sin establecer que haya una participación social y sindical en las decisiones estratégicas a adoptar.

“Reclamamos hoy aquí la participación sindical en la futura ley de Industria, porque la actual data de hace más de 30 años, y urge actualizarla para no repetir lo ocurrido en las dos últimas crisis”, ha defendido Ángel León, añadiendo que “el anteproyecto de ley de Industria que salió publicado ayer no recoge la concertación social que estamos planteando, por eso desde hace

meses nos marcamos una hoja de ruta que incluía la recogida de firmas que hoy entregamos al delegado del Gobierno, más de 50.000 en todo el país”.

El secretario general de CCOO de Industria en CLM ha mostrado su confianza en que el Gobierno rectifique “y que nuestra demanda sea atendida, porque la Federación de Industria es la mayor organización sectorial del sector industrial”. Urge que el Ministerio del ramo empiece a escuchar a los sindicatos de clase, cuando además, el sector industrial debe seguir creciendo.

En este sentido Ángel León ha remarcado que “España no ha cumplido el objetivo de que la industria alcance un peso del 20% de en el PIB, está en el 14%, y en CLM cerca del 18%, pero queda mucho por hacer para consolidar un sector de futuro como es el industrial”.

Se trata de un tejido productivo que da empleo a más de 2,3 millones de personas, en torno a 137.000 personas en Castilla-La Mancha, con “sectores estratégicos y esenciales para nuestra economía”, ha subrayado León: “Hoy aquí y en el conjunto del país exigimos al Gobierno y al Ministerio de Industria y a todos los partidos políticas la necesidad de un consenso social para esa futura ley, para que atiendan las reivindicaciones que desde las organizaciones sindicales sectoriales estamos haciendo”.

Junto al secretario general de CCOO de Industria, el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, quien ha dicho que “es obvio que deberíamos sentarnos empresas, empresarios, personas trabajadoras, sindicatos y el Gobierno para hablar del futuro de este país, que es inviable sin un porcentaje de Industria suficiente”.

Desde CCOO “desde luego no vamos a apostar por que este país se convierta en un parque de atracciones, y aunque sin duda apoyamos al sector servicios y al turístico, la industria no puede ser algo que esté solo al albur de los empresarios; hay que planificar el sector industrial, y esa planificación no puede hacerla solo el empresario por una cuestión de oportunidad; hay que hablar de qué sector industrial queremos para el futuro, contando con los principales protagonistas del sector, los trabajadores y trabajadores”.

El sindicato considera “difícil de entender que se quiera hablar de industria y futuro sin la concurrencia activa y la participación de los sindicatos de clase y las personas trabajadoras que representan”, ha apuntado De la Rosa, reclamando al Ministerio “una mesa de negociación estable que culmine en un Pacto de Estado, será la única manera de que este país pueda aspirar a tener un lugar privilegiado en la UE”.

El dirigente regional de CCOO se ha referido también al caso de Castilla-La mancha, donde “tenemos iniciado un embrión de Observatorio de la Industria, pero hasta donde sabemos no ha habido continuidad, en esa mesa haremos saber que también en Castilla-La Mancha queremos hablar de política industrial, esta región también necesita como el oxígeno que la industria se fortalezca”