Rechazan las 10 propuestas del PSOE, entre ellas, recuperar la concejalía de Igualdad

Así ha querido dejar claro, que el PSOE “no ha votado de forma sectaria como PP y Vox”, cuyos concejales han votado en contra de todas las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Municipal Socialista incluso “han dicho no” a la ampliación del Cementerio municipal, “una necesidad patente y una demanda vecinal ante la ausencia y escasez de sepulturas”.

Ante esto, Noelia de la Cruz ha denunciado la hipocresía del alcalde Carlos Velázquez que “cuando tiene un medio de comunicación delante pide nuestra colaboración, la del grupo mayoritario de la Corporación, y cuando tiene que retratarse sale su verdadera cara”.

“Un alcalde que hoy ha presentado 10 propuestas para que otros le sigan haciendo la legislatura y él siga con sus propuestas narcisistas y anuncios vacíos”, pues todas reclamaban proyectos y mejoras a otras administraciones sin asumir responsabilidad alguna por parte de la que él gobierna.

A este respecto, la portavoz socialista ha señalado que, en esta segunda sesión del Debate del Estado del Municipio, “el PP se ha situado a la derecha de la extrema derecha, primando su sectarismo a la ciudad de Toledo donde gobiernan”.

Los concejales y concejalas socialistas han votado a favor de algunas de las propuestas de resolución del resto de grupos políticos al considerar que su ejecución y puesta en marcha son beneficiosas para Toledo y para los toledanos y toledanas. Por el contrario, el gobierno de PP y Vox han dicho no a todas las propuestas presentadas por el Partido Socialista, algo poco común en debates anteriores de estas características.

La portavoz Noelia de la Cruz ha defendido desde la bancada del PSOE en el pleno que las propuestas presentadas por su partido apostaban por un Toledo más sostenible, solidario, inclusivo, moderno y ambicioso y por lograr una igualdad real y efectiva entre todas las personas, sin excepciones.

“Una reivindicación que no dejaremos de hacer, porque nosotros si queremos un Toledo unido, plural, diverso e inclusivo, donde no haya barrios de primera y de segunda, y donde no se tenga que elegir entre unos y otros, como promueve la ultraderecha española”, ha precisado.

Además de la ampliación del Cementerio municipal o la recuperación de patios de su zona histórica, el PSOE ha propuesto también la creación de un Plan de Actuación Integral en Espacios Públicos para combatir los efectos del cambio climático; la regeneración urbana del barrio de Palomarejos; la creación de la Escuela Municipal de Música, Artes Escénicas y Danza en el edificio de la Alhóndiga, para lo que el gobierno anterior consiguió tres millones de euros; o la puesta en marcha de un cinturón de movilidad sostenible en el barrio del Polígono que permita culminar la ronda sureste, entre otras medidas.