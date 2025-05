Estos son los incidentes de las últimas horas, tras el Valle y las lluvias en Toledo

Tres incidentes se han producido por la mañana por las inclemencias meteorológicas, que, por otro lado, han provocado que se decidiera el cierre de los parques de la ciudad "viendo que no cesaba la tormenta que se inició a las tres de la mañana".

Cañizares ha detallado, a preguntas de los medios en la presentación del programa de Capacitación Juvenil en el Ayuntamiento, que los Bomberos, con apoyo de la Policía Local, han intervenido para solventar los problemas surgidos por sendas balsas de agua en el Paseo de la Rosa y en el parking de Azarquiel, además de actuar para solventar la inundación de un local en Azucaica.

"Estaremos pendientes de la evolución de la situación meteorológica, dado que también la Junta ha activado su plan meteoalertas por riesgos en toda la región", ha añadido la vicealcaldesa.

INCIDENCIAS EN EL VALLE

Por otro lado, con relación a la romería del Valle, Cañizares ha informado que "hubo un conato de reyerta que rápidamente se disolvió".

Sí hubo mucha aglomeración de público, con lo cual, en esa intervención de contención de las masas, "se prohibió o limitó el paso de las personas a la romería para evitar cualquier problema de seguridad".

"Me consta que personas mayores se han quejado de que no pudieron acceder, pero lógicamente era más importante evitar riesgos. Sentimos que haya gente que no haya podido acceder, pero siempre debe primar la seguridad", ha insistido.

En este sentido, ha destacado que el dispositivo de Policía Nacional y Local "funcionó perfectamente" y ha hecho hincapié en que "se ha cumplido la prohibición de introducir vidrio a la romería, que se ha establecido este año por primera vez, y también se respetaron los horarios de cierre".

"Ayer, a las nueve de la noche se dejó de dispensar bebidas y se procedió a recoger y ya han intervenido los servicios de limpieza", ha concluido.