Puesta de largo del Capítulo de Toledo de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha

La Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha ha puesto de largo este viernes su Capítulo de Toledo en un acto celebrado en el Ayuntamiento de la capital regional en el que han reivindicado la utilidad de este organismo y su conveniencia como lugar de debate y elaboración de ideas. Un acto que ha sido conducido por el presidente de la Academia castellanomanchega, Luis Arroyo Zapatero, y en el que también han participado el vicepresidente, Juan Ignacio de Mesa; el alcalde, Carlos Velázquez; y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.

El presidente de la Academia ha reconocido que "no es fácil crear nuevas instituciones" pero ha puesto énfasis en que "no había una institución académica regional". "La hay de gastronomía y de medicina, pero academia de derecho, jurisprudencia, economía, empresas y todas las letras no había y es necesaria", ha proseguido, considerando que hasta ahora la región no es "un sitio de debate ni de elaboración de ideas".

Arroyo ha señalado que Castilla-La Mancha necesita este espacio de relación de los académicos porque "sería un desperdicio no hacerlo". En este punto, ha manifestado que es "útil para una región que sigue en estado de nacimiento aprovechar esa capacidad instalada". "Cuando miras la lista de gente del Capítulo de Toledo te das cuenta de que, salvo las mujeres, que están en activo y tienen trabajo de sobra, ¿cuántos hay que nadie les llama para hacer nada y tienen capacidad?", se ha preguntado.

Por su parte, el alcalde ha calificado este proyecto como "maravilloso" y ha querido felicitar a la Academia por esta iniciativa que se ha hecho realidad este viernes, mostrándose "orgulloso" de que haya cristalizado en este acto en el Ayuntamiento. Del mismo modo, ha afirmado que esta organización dejará "una huella muy positiva" en la ciudad. El alcalde ha puesto en valor que Toledo siempre ha sido "espacio de creadores y de generación de conocimiento" y quiere seguir siéndolo, augurando que este Capítulo toledano de la Academia "puede ayudar" a la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Finalmente, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha agradecido su presencia en este acto y ha reafirmado su "compromiso" y apoyo "en la medida de lo posible" para fomentar la actividad del Capítulo.